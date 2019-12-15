Пиятика двох українців у Польщі скінчилася вбивством

У місті Лодзь у центральній частині Польщі 24-річний українець загинув від ножового поранення, заподіяного співвітчизником.

Про це інформує Onet.pl.

«42-річний громадянин України вбив ножем 24-річного земляка під час розпивання спиртних напоїв в одному з хостелів Лодзі», - зазначається в повідомленні.

Як уточнюється, трагедія сталася у п’ятницю ввечері.

Попри тривалу реанімацію врятувати пораненого не вдалося.

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Речник окружної прокуратури у Лодзі Кшиштоф Копаня повідомив, що 42-річному громадянину України висунуто обвинувачення в убивстві.