У Польщі знайшли тіла двох українських заробітчан
Інформацію про смерть українців на підприємстві, яку оприлюднили польські ЗМІ, зокрема RMF24.pl, підтвердила власному кореспондентові Укрінформу керівник консульського відділу Посольства України у Варшаві Світлана Криса.
“Поліція поінформувала нас про цей випадок. Двоє померлих родом з Тернопільської області, і вони є родичами: дядько та племінник”, - повідомила Криса.
За її словами, чоловіки легально працювали у Польщі.
Дипломат поінформувала, що розтин тіл відбудеться в середу, а їх вивезення в Україну планується на четвер.
Як повідомили польські ЗМІ, обставини смерті громадян України у населеному пункті Садковіце Лодзького воєводства розслідує районна прокуратура міста Рава Мазовецька.
Поліцію про виявлення тіл поінформовано у неділю.
Фото з сайту RMF24.pl