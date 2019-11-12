У Польщі знайшли тіла двох українських заробітчан

Тіла двох українців, віком 28 та 46 років, знайдено у Польщі у великому ангарі для зберігання фруктів та овочів, наповненому азотом, без доступу кисню.

Інформацію про смерть українців на підприємстві, яку оприлюднили польські ЗМІ, зокрема RMF24.pl, підтвердила власному кореспондентові Укрінформу керівник консульського відділу Посольства України у Варшаві Світлана Криса.

“Поліція поінформувала нас про цей випадок. Двоє померлих родом з Тернопільської області, і вони є родичами: дядько та племінник”, - повідомила Криса.

За її словами, чоловіки легально працювали у Польщі.

Дипломат поінформувала, що розтин тіл відбудеться в середу, а їх вивезення в Україну планується на четвер.

Як повідомили польські ЗМІ, обставини смерті громадян України у населеному пункті Садковіце Лодзького воєводства розслідує районна прокуратура міста Рава Мазовецька.

Поліцію про виявлення тіл поінформовано у неділю.

Фото з сайту RMF24.pl