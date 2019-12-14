ПЦУ оприлюднила постанову архієрейського Собору

Православна церква України (ПЦУ) опублікувала постанову архієрейського Собору церкви, який відбувся в суботу, 14 грудня, у Києві.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

Зокрема, згідно з документом, Собор постановив: "Схвалити роботу предстоятеля, митрополита Київського і всієї України Епіфанія за період від об’єднавчого Собору (15 грудня 2018 року) та Київської митрополії УПЦ (ПЦУ). Засвідчити повну підтримку предстоятелю, Блаженнійшому Епіфанію, митрополиту Київському і всієї України".

У постанові також зазначається, що ПЦУ керується власним статутом, який був ухвалений 15 грудня 2018 року.

"Помісна УПЦ зберігає внутрішню єдність та закликає єпископат, духовенство і вірних усі питання, які виникають, обговорювати та вирішувати в дусі заповіданої Господом нашим Ісусом Христом братньої любові, уникаючи розпалення ворожнечі, протистоянь та розділення", - йдеться у документі.

Крім того, ПЦУ закликає почесного патріарха Філарета та його оточення "до примирення і припинення самоізоляції, ствердивши гарантії положення почесного патріарха Філарета і забезпечення умов його життя та діяльності у зв’язку із завершенням процедури ліквідації релігійної організації "Київська патріархія УПЦ КП".

ПЦУ також постановила ухвалити рішення про викладення та затвердження статуту Православної церкви України в новій редакції, чим зафіксувати правонаступництво, в тому числі щодо назв УПЦ КП та УАПЦ.

ПЦУ висловила подяку всім помісним церквам, які вже встановили з нею повне спілкування, а також задекларувала бажання та готовність вести діалог з іншими помісними православними церквами щодо визнання її автокефалії.

Водночас ПЦУ доручила предстоятелю від імені Собору звернутися до української держави та міжнародної спільноти у справі захисту свободи совісті та віросповідання в цілому в Україні та, зокрема, на окупованих територіях Криму і Донбасу.

"Закликаємо державу і надалі виконувати свій обов’язок захищати релігійну спільноту і все суспільство від ворожого іноземного впливу, від намагань з-за кордону під виглядом релігійної діяльності втручатися у внутрішні справи України, руйнувати її через нав’язування неоімперської ідеології", - наголошується у документі.

Як повідомляв Укрінформ, 14 грудня ПЦУ провела у Національному заповіднику "Софія Київська" розширений архієрейський Собор з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви.