Сенцов - про справу Шеремета: Надія на справедливий суд та громадянське суспільство

У справі про вбивство Павла Шеремета зараз важко розібратися, тож надія на справедливий суд, нові однозначні докази й громадянське суспільство, яке не допустить несправедливості.

Так прокоментував ситуацію колишній політв’язень Кремля кінорежисер Олег Сенцов на своїй сторінці у Facebook.

"Стосовно розслідування вбивства Павла Шеремета. Ми маємо два варіанти: або це дійсно справа рук цих п’ятьох підозрюваних, і це справжній жах, або хтось хоче утриматися на своїй посаді будь-якою ціною, дискредитувавши при цьому атошників і волонтерів. Другий варіант ще гірший, тому що це зрада. Я не знаю де правда, але хочу її дізнатися, як і усі громадяни України. Надія на справедливий суд та нові, однозначні докази, і на громадянське суспільство, яке не допустить несправедливості", - написав Сенцов.

Як повідомлялося, у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета слідство підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.