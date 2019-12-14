Вбивство Шеремета: суд узяв під варту ветерана АТО Антоненка
Відповідне рішення оголосив суддя Сергій Вовк, передає кореспондент Укрінформу.
"Застосувати до Антоненка Андрія Сергійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 лютого 2020 року", - оголосив суддя.
Як повідомлялося, раніше в цій справі Печерський райсуд арештував до 8 лютого лікаря Юлію Кузьменко.
Також суд застосував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для військової медсестри Яни Дугарь.
У причетності до вбивства Павла Шеремета слідство підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.
Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.