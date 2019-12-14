Президент ушанував ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

У День ушанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам'ятного знака «Воїнам Чорнобиля» та меморіального кургану «Героям Чорнобиля».

Про це повідомляє пресслужба Президента.

"Глава держави та учасники церемонії вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів хвилиною мовчання", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, разом із Президентом у заході взяли участь Голова Верховної Ради Дмитро Разумков та Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

14 грудня в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який встановлений згідно з Указом Президента від 10 листопада 2006 року, на згадку про завершення 14 грудня 1986 року будівництва саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком ЧАЕС.

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Як відомо, 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції, що на Київщині, сталася найбільша в історії людства техногенна катастрофа – Чорнобильська аварія. Лише завдяки самопожертві ліквідаторів наслідків катастрофи, багато з яких заплатили за це власним життям і здоров’ям, вдалося локалізувати аварію та врятувати країну і світ від радіаційного забруднення. За різними даними, протягом лише одного місяця після Чорнобильської катастрофи від отриманого опромінення загинуло від 30 до 200 пожежників і працівників АЕС.

Фото: president.gov.ua