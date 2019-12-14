Президент ушанував ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС
Укрінформ
У День ушанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам'ятного знака «Воїнам Чорнобиля» та меморіального кургану «Героям Чорнобиля».
Про це повідомляє пресслужба Президента.
"Глава держави та учасники церемонії вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів хвилиною мовчання", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, разом із Президентом у заході взяли участь Голова Верховної Ради Дмитро Разумков та Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
14 грудня в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який встановлений згідно з Указом Президента від 10 листопада 2006 року, на згадку про завершення 14 грудня 1986 року будівництва саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком ЧАЕС.
Фото: president.gov.ua