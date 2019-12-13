В Україні хочуть змінити порядок надання монетизованих пільг на комуналку

Міністерство соціальної політики ініціює зміни до порядку надання пільг у грошовій формі, щоб надати можливість пільговикам змінювати форму отримання субсидій у будь-який період.

Про це сказав заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Міністерство зараз ініціює внесення змін до порядку надання пільг у грошовій формі для того, щоб дати можливість пільговикам не тільки до 15 жовтня змінювати форму отримання субсидій, а робити це в будь-який період опалювального сезону”, - сказав Музиченко.

Він пояснив, що ухвалення таких змін дасть можливість пільговику в будь-який період змінити форму надання пільги, якщо з якихось причин постачальник послуг невчасно і неякісно виконує свою функцію.

“На сьогодні цей проєкт постанови проходить процедуру погодження із центральними органами виконавчої влади, ми пропонуємо, щоб з 1 січня 2020 року ті пільговики, які бажають перейти на готівкову форму (надання пільг - ред.), могли це зробити в будь-який момент”, - зазначив заступник міністра.

Він також закликав пільговиків звертатися до органів соціального захисту населення за місцем проживання, аби уточнити інформацію щодо нарахування чи не нарахування відповідної пільги.