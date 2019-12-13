В Україні хочуть змінити порядок надання монетизованих пільг на комуналку
Про це сказав заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Міністерство зараз ініціює внесення змін до порядку надання пільг у грошовій формі для того, щоб дати можливість пільговикам не тільки до 15 жовтня змінювати форму отримання субсидій, а робити це в будь-який період опалювального сезону”, - сказав Музиченко.
Він пояснив, що ухвалення таких змін дасть можливість пільговику в будь-який період змінити форму надання пільги, якщо з якихось причин постачальник послуг невчасно і неякісно виконує свою функцію.
“На сьогодні цей проєкт постанови проходить процедуру погодження із центральними органами виконавчої влади, ми пропонуємо, щоб з 1 січня 2020 року ті пільговики, які бажають перейти на готівкову форму (надання пільг - ред.), могли це зробити в будь-який момент”, - зазначив заступник міністра.
Він також закликав пільговиків звертатися до органів соціального захисту населення за місцем проживання, аби уточнити інформацію щодо нарахування чи не нарахування відповідної пільги.