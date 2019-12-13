Субсидія на комуналку вигідніша за пільгу - Мінсоцполітики
Про це сказав заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Наразі завершено нарахування за листопад. Ми маємо проміжні результати. І власне на сьогодні відбувається процедура виплати субсидій і пільг, зокрема, у готівковій формі. Якщо говорити про кількісні показники, то можемо сказати, що середній розмір пільги у листопаді становив майже 800 грн на одного пільговика. Якщо говоримо про одержувачів субсидій, то це майже 1200 грн на одну сім’ю, яка одержує відповідно субсидію. Таким чином, можемо сказати, що в більшості випадків отримувати субсидію більш вигідно і розмір соціальної підтримки більший”, - сказав Музиченко.
Він пояснив, що це насамперед пов’язано з тим, що “основна маса одержувачів пільг має достатньо невисокий відсоток знижки, тобто це приблизно 25-50%”.