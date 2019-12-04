У готівці вже профінансовано 3,1 мільярда субсидій - Мінсоцполітики

У готівці вже профінансовано 3,1 мільярда субсидій - Мінсоцполітики

Укрінформ
Близько 3 мільйонів домогосподарств у листопаді отримували субсидію на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це сказав заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, інформує пресслужба відомства.

“У листопаді 2019 року субсидії отримувало близько 3 млн домогосподарств, а середній розмір виплат становив майже 1,2 тис. грн. При цьому 95% субсидіантів отримують виплати у готівковій формі. Уже зараз у готівковій формі профінансовано 3,1 млрд грн”, - зазначив Музиченко.

Він нагадав, що монетизація житлових субсидій здійснюється з 1 січня 2019 року.

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“Такий механізм заохочує субсидіантів до раціонального споживання житлово-комунальних послуг - внаслідок зменшення фактичного споживання послуг домогосподарством (менше за встановлений розмір соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами). Всі зекономлені кошти житлової субсидії члени домогосподарства можуть використовувати на власний розсуд”, - наголосив заступник міністра юстиції.

У відомстві нагадують, що зараз діють дві моделі монетизації: безготівкова форма, коли кошти перераховуються на персональний обліковий запис одержувача в Ощадбанк, звідки спрямовуються лише на оплату житлово-комунальних послуг, та готівкова форма, коли сума коштів виплачується безпосередньо одержувачу.

Також з 1 жовтня 2019 року запроваджено монетизацію пільг на ЖКП.

За словами заступника міністра Віталія Музиченка, зараз відомство проводить роботу із територіальними підрозділами для інформування населення про запровадження змін.

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