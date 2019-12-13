Полковник Ноздрачов перепросив за свою учорашню заяву щодо військових

Начальник Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ Олексій Ноздрачов перепросив за свою заяву про те, що буцімто бійці ЗСУ готові до реінтеграції з військовими РФ і проросійськими бойовиками.

Відеозвернення він розмістив у Facebook.

"Сьогодні я допустив велику помилку – некоректно висловившись стосовно ветеранів і військовослужбовців, що виконують завдання у боротьбі з російською агресією", – сказав Ноздрачов.

"Я відверто помилився у своїх висловлюваннях і прошу мені пробачити цю помилку.. Це моя провина і я її усвідомлюю. Я готовий понести покарання. Мені прикро за те. Прошу вибачення", – сказав полковник у відеозверненні.

Ноздрачов також наголосив, що не висловлював думку керівництва ЗСУ.

Нагадаємо: під час круглого столу 12 грудня у Києві він заявив, що українські "військові і військові росіяни, які проти нас воювали і продовжують воювати, і навіть ті військові, які є в формуваннях Донецької і Луганської областей, реінтегруються дуже швидко".

Навколо висловлювання розгорівся гучний скандал. У Генштабі вже запевнили, що Ноздрачов не мав права робити такі заяви, які є "оціночні і суб'єктивні", тим більше – з політичним підтекстом. Щодо ситуації уже розпочали службове розслідування.