Апеляційний суд залишив запобіжний захід "королю контрабанди" Альперіну

Апеляційний суд залишив запобіжний захід одеському бізнесмену Вадиму Альперіну.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

"Альперіну залишили запобіжний захід, ухвалений першою інстанцією — тримання під вартою із заставою у 70 млн. Її він вже давно заплатив, тож усе без змін", — йдеться в повідомленні.

Альперіну залишили запобіжний захід, ухвалений першою інстанцією — тримання під вартою із заставою у 70 млн. Її він вже давно заплатив, тож усе без змін pic.twitter.com/Oyh0FzPre3 — ЦПК (@zer0_corruption) December 12, 2019

Як повідомляв Укрінформ, 26 листопада НАБУ і САП затримали та оголосили підозру 10 особам, серед яких - 7 чиновників ДФС і митниці, у справі про махінації з розмитненням товарів.

Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час спецоперації з виявлення корупціонерів від правоохоронців втік контрабандист Альперін, і закликав допомогти у його затриманні.

У свою чергу адвокат Альперіна - Андрій Федур - заявив, що його клієнт 27 листопада прийде на допит у САП. 27 листопада НАБУ затримало Альперіна, коли він добровільно з'явився на допит у САП. Згодом йому оголосили підозру. Слідство вважає бізнесмена керівником злочинної організації, що вчиняла злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.

Вищий антикорупційний суд 29 листопада обрав Альперіну запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення 70 млн грн застави.

Фото: Цензор.нет