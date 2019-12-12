Пішов з життя видатний український конструктор космічних ракет

У четвер, 12 грудня, на 82-му році пішов з життя Володимир Команов - Герой України, який був головним конструктор ракетно-космічного напряму КБ "Південне".

Завтра у Дніпрі відбудеться прощання з ним, повідомили у пресцентрі КБ "Південне" ім. М.К. Янгеля.

"12 грудня на 82 році пішов з життя Володимир Геннадійович Команов - Герой України, головний конструктор ракетно-космічного напряму КБ "Південне" (1986-1996), заступник генерального конструктора по програмі "Морський старт" (1996-2003)", - йдеться в повідомленні.

Володимир Команов народився 19 червня 1938 року в м Волноваха Донецької області. У 1960 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "інженер-механік".

Він брав участь в розробці нових методів і засобів телеметричних вимірювань при пусках ракет шахтного базування. Здійснював технічне керівництво розробкою, експериментальним відпрацюванням, льотними випробуваннями і здачею в експлуатацію космічних ракетних комплексів "Циклон-2", "Циклон-3", "Зеніт-2", "Енергія-Буран".

Забезпечив розробку і реалізацію заходів щодо адаптації наземного ракетного комплексу "Зеніт" в морських умовах за проектом "Морський старт". Був представником КБ "Південне" в групі управління міжнародної компанії "Сі Лонч", керував роботами по ув'язці РН "Зеніт" з розгінним блоком і космічними апаратами замовників.

Прощання з Володимиром Комановим відбудеться 13 грудня з 12.00 до 13.00 в Палаці культури машинобудівників у Дніпрі.