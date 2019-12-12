Мінцифри запустило онлайн-сервіс для фармацевтів

Міністерство цифрової трансформації разом з партнерами запустили онлайн-сервіс, який дозволить фармацевтам проводити операції з документами в режимі онлайн.

Про це Мінцифри повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

“Мінцифри спільно з Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками за підтримки проєкту USAID/UK aid TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах запустили онлайн-сервіс Держлікслужби”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, цей сервіс дозволить проводити онлайн-операції з документами, що має спростити роботу для виробників ліків, імпортерів, дистриб’юторів та аптек. Цей сервіс не тільки збереже час підприємцям, а й має унеможливити корупцію.

Зараз сервіс працює у тестовому режиму і поки що доступні лише три функції з видачі ліцензії щодо підприємницької діяльності у сфері фармакології.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації України вже тестує кілька онлайн-сервісів, серед яких: мобільний додаток "Дія", платформа "Мережа".