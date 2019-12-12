В Україні з'явилися нові лікарські спеціальності

Міністерство охорони здоров'я внесло до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників спеціальність "інтервенційний кардіолог" та низку інших спеціальностей.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"МОЗ України затвердило зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Відтепер з’являться нові спеціальності – «лікар-кардіолог інтервенційний», «лікар-кардіолог-електрофізіолог», «лікар-кардіолог дитячий» та «лікар-ревматолог дитячий». Також змінюються кваліфікаційні вимоги до лікаря-кардіолога. Це дасть можливість простіше та швидше опановувати та застосовувати на практиці ефективні підходи в лікуванні найпоширеніших серцево-судинних захворювань, а відтак – дозволить рятувати більше життів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відтепер ангіографія коронарних артерій, екстрене стентування, цілодобова організація кардіологічної допомоги для пацієнтів з симптомами гострого інфаркту міокарда на основі перкутанних втручань стають обов'язковими.

Також у МОЗ нагадали, що в Україні була створена потужна система кардіоцентрів, які працюють цілодобово (у режимі 24 години 7 днів на тиждень, 365 днів на рік) та оснащені сучасним інноваційним обладнанням. У цих центрах пацієнти із гострим інфарктом міокарда можуть отримувати безкоштовне невідкладне стентування. Центри реперфузійної мережі потребують лікарів-кардіологів, які володіють спеціальними знаннями та навичками для складних сучасних втручань та високоефективних технологій лікування – інтервенційних лікарів-кардіологів та лікарів-кардіологів-електрофізіологів.

Перегляд вимог та впровадження нових спеціальностей дозволило ліквідувати юридичну невизначеність та чітко окреслити шлях кардіологів, які вирішили присвятити свою професійну кар’єру використанню ендоваскулярних технологій для лікування серцево-судинних захворювань.

Кваліфікаційні вимоги до дитячого лікаря-кардіолога, дитячого лікаря-ревматолога, лікаря-кардіолога-електрофізіолога та інтервенційного лікаря-кардіолога набудуть чинності з 1 січня 2020 року.