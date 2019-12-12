В Україні з'явилися нові лікарські спеціальності
Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.
"МОЗ України затвердило зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Відтепер з’являться нові спеціальності – «лікар-кардіолог інтервенційний», «лікар-кардіолог-електрофізіолог», «лікар-кардіолог дитячий» та «лікар-ревматолог дитячий». Також змінюються кваліфікаційні вимоги до лікаря-кардіолога. Це дасть можливість простіше та швидше опановувати та застосовувати на практиці ефективні підходи в лікуванні найпоширеніших серцево-судинних захворювань, а відтак – дозволить рятувати більше життів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відтепер ангіографія коронарних артерій, екстрене стентування, цілодобова організація кардіологічної допомоги для пацієнтів з симптомами гострого інфаркту міокарда на основі перкутанних втручань стають обов'язковими.
Також у МОЗ нагадали, що в Україні була створена потужна система кардіоцентрів, які працюють цілодобово (у режимі 24 години 7 днів на тиждень, 365 днів на рік) та оснащені сучасним інноваційним обладнанням. У цих центрах пацієнти із гострим інфарктом міокарда можуть отримувати безкоштовне невідкладне стентування. Центри реперфузійної мережі потребують лікарів-кардіологів, які володіють спеціальними знаннями та навичками для складних сучасних втручань та високоефективних технологій лікування – інтервенційних лікарів-кардіологів та лікарів-кардіологів-електрофізіологів.
Перегляд вимог та впровадження нових спеціальностей дозволило ліквідувати юридичну невизначеність та чітко окреслити шлях кардіологів, які вирішили присвятити свою професійну кар’єру використанню ендоваскулярних технологій для лікування серцево-судинних захворювань.
Кваліфікаційні вимоги до дитячого лікаря-кардіолога, дитячого лікаря-ревматолога, лікаря-кардіолога-електрофізіолога та інтервенційного лікаря-кардіолога набудуть чинності з 1 січня 2020 року.