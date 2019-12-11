МОЗ готує модель страхування: за кого платитиме держава

У наступному році МОЗ планує напрацювати модель медичного страхування, яка додатково до програми медичних гарантій дозволить покривати громадянам медичні послуги.

Про це розповіла міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас є наступний рік на напрацювання моделі медичного страхування, і вже дискусії ведуться... Ми повинні думати про більш комплексну модель, коли у нас буде і програма медичних гарантій, забезпечена всім з бюджету, і плюс до неї через медичне страхування доповнено покриття медичних послуг. Наприклад, коли держава заплатить страховку за дітей чи малозабезпечених, за когось в якійсь частині, але це (страховка — ред.) вже буде додатково до програми медичних гарантій. Це наше завдання”, - повідомила Скалецька.

Міністр нагадала, що 2020 рік є перехідним в моделі фінансування медичних закладів. Близько 2 тисяч лікарень мають перейти на контракти, змінити всі внутрішні управлінські процеси і стати небюджетними установами, що в свою чергу зробить їх більш гнучкими для забезпечення своїх потреб.