МОЗ готує модель страхування: за кого платитиме держава
Про це розповіла міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“У нас є наступний рік на напрацювання моделі медичного страхування, і вже дискусії ведуться... Ми повинні думати про більш комплексну модель, коли у нас буде і програма медичних гарантій, забезпечена всім з бюджету, і плюс до неї через медичне страхування доповнено покриття медичних послуг. Наприклад, коли держава заплатить страховку за дітей чи малозабезпечених, за когось в якійсь частині, але це (страховка — ред.) вже буде додатково до програми медичних гарантій. Це наше завдання”, - повідомила Скалецька.
Міністр нагадала, що 2020 рік є перехідним в моделі фінансування медичних закладів. Близько 2 тисяч лікарень мають перейти на контракти, змінити всі внутрішні управлінські процеси і стати небюджетними установами, що в свою чергу зробить їх більш гнучкими для забезпечення своїх потреб.