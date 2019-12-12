В Україні запустили “гарячу лінію” для скарг на держреєстраторів

Міністерство юстиції України запустило гарячу лінію, за номером якої можна дізнатися інформацію щодо стану розгляду скарги на дії державних реєстраторів.

Про це інформує пресслужба відомства.

Зазначається, що Мінʼюстом проведено облік скарг на дії державних реєстраторів, які перебувають на розгляді Комісії з питань розгляду скарг в сфері державної реєстрації.

"Наразі вже працює гаряча лінія, за якою ви зможете дізнатися інформацію щодо стадії розгляду, поданої вами скарги", - йдеться у повідомленні.

Телефон гарячої лінії - 044 237 09 96.