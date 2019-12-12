Єдиний реєстр засуджених тестують у Лук'янівському СІЗО

На базі Голосіївського та Печерського районних відділів пробації, секторі ювенальної пробації міста Києва та державної установи “Київський слідчий ізолятор” у тестовому режимі запрацював Єдиний реєстр засуджених та осіб, взятих під варту.

Про це інформує пресслужба Мін’юсту.

“Одним із завдань Міністерства юстиції, передбаченого Програмою дій уряду, є створення Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту, на базі пілотних установ виконання покарань та підрозділів пробації”, - ідеться в повідомленні.

За словами заступника міністра юстиції Віталія Василика, цей реєстр уже введено в тестову експлуатацію на базі пілотних установ виконання покарань та підрозділів пробації. Зокрема, наразі Реєстр запрацював у Голосіївському та Печерському районних відділах пробації, секторі ювенальної пробації м. Києва та державній установі “Київський слідчий ізолятор”.

Як зазначається, результати тестової експлуатації допоможуть визначити реальний час роботи з Реєстром для подальшої промислової експлуатації.

У відомстві інформують, що впровадження Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту дозволить формувати профайл засудженого та ув’язненого, створити єдину базу даних інформації про засуджених та ув’язнених, забезпечити оперативну комунікацію між органами та установами пенітенціарної системи та пробації, а також - забезпечити взаємодію з іншими Єдиними та Державними реєстрами.