Мін’юст створить "чорний список" нотаріусів і реєстраторів

Міністерство юстиції створить список державних реєстраторів і нотаріусів, яким доступ до реєстрів анульовано довічно.

Про це повідомила заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук у Facebook.

“Список державних реєстраторів та нотаріусів, яким тимчасово блокували доступ до державних реєстрів, що розміщений на сайті Мін’юсту, буде анульований. Ми розпочнемо новий після набуття чинності змін до порядку контролю в сфері державної реєстрації, яким встановлено диференціацію санкцій за порушення у сфері державної реєстрації”, - зазначила Оніщук.

За її словами, до нового списку внесуть виключно нотаріусів та державних реєстраторів, яким анульовано доступ до реєстрів довічно, оскільки саме така санкція застосовуватиметься за грубе або неодноразове порушення закону.

Як зазначила Оніщук, раніше багатьом нотаріусам та реєстраторам блокували доступ до реєстрів через незначні технічні помилки та недоліки, які пов`язані із недосконалим програмним забезпеченням державних реєстрів. Траплялися й випадки, коли доступ блокували "професіоналам, які відмовлялися сплачувати певним особам певні кошти за свою чесну роботу”.

За інформацією Оніщук, попереднім складом комісії скасовувалися іноді абсолютно законні реєстраційні дії, що підтверджується в тому числі численними судовими рішеннями.