Проти "чорних" реєстраторів вжили усіх заходів – Мін'юст

Проти реєстраторів, які сприяли протиправним діям у рейдерських схемах, Мінюстом вжито всіх можливих засобів реагування.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук.

«Кілька прізвищ реєстраторів, які здійснювали реєстраційні дії в злочинних інтересах, настільки часто згадувалися у сюжетах про рейдерство, що навіть стали загальними назвами для ідентифікації такого ганебного явища як «чорні» реєстратори. Прошкін, Сімоник, Нікітіна - з їх реєстраційною кар’єрою покінчено назавжди», - сказала Оніщук.

Так, за словами Оніщук, щодо Олександра Прошкіна з боку Мін’юсту вже вжито всіх можливих засобів реагування. Ключ доступу до реєстрів, виданий на прізвище «Прошкін», заблоковано. Також у відкритому кримінальному проваджені фігурує і колишній очільник комунального підприємства (КП) «Правочин» Віталій Романчук, який, ймовірно, за допомогою ключа доступу Прошкіна входив до реєстрів для внесення протиправних змін.

«Мін’юст має надію, що скоро ми побачимо судовий вирок щодо Романчука та його спільників. Як і щодо реєстратора Юлії Нікітіної, яка також назавжди попрощалася із професією «держаний реєстратор». Акредитацію КП, де «працювала» Юлія Нікітіна, скасовано. Ключ доступу до реєстру Нікітіною заблоковано. Тепер справа за правоохоронними органами. На наш погляд, в діях Нікітіної та її спільників явно вбачається склад злочину. Сподіваємося, справу буде доведено до суду і вона отримає заслужене покарання», - відмітила Оніщук.

Що стосується Ярослава Сімоника, то пов’язані з ним «кейси», за словами заступника міністра юстиції, зовсім нещодавно знаходилися на розгляді Мін’юсту.

«Я вже говорила про проблему трудової міграції колишніх працівників комунальних підприємств до органів місцевого самоврядування. Сімоник – яскравий приклад подібних мігрантів. Він пройшов верифікацію і спромігся влаштуватися на роботу до Глинської сільської ради Вінницької області, де почав реалізовувати свої реєстраторські злодіяння. Станом на зараз йому назавжди анульовано доступ до реєстрів. Мін’юст направив до Національної поліції України заяву-повідомлення про злочин. Тепер доля Сімоника вже залежить від правоохоронних органів», - повідомила Оніщук.

Про ці та інші подробиці боротьби з рейдерством - найближчим часом в докладному інтерв’ю з Ольгою Оніщук.