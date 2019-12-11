Фігуранта "справи бронежилетів" суд відпустив під домашній арешт

Апеляційний суд міста Києва змінив запобіжний захід першому заступнику начальника Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Сергію Почтаренку з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Призначити запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту... Доставити негайно Почтаренка Сергія Віталійовича за місцем проживання та звільнити його з-під варти", - оголосила суддя.

Під час засідання Почтаренко заявив, що не порушував чинного законодавства, завжди діяв в межах своїх функціональних обов'язків та вважає, що тримання під вартою є спробою змусити його давати неправдиві свідчення.

Сторона обвинувачення наполягала на подальшому триманні його під вартою.

Про готовність взяти на поруки Почтаренка заявили волонтер та активіст Олексій Мочанов, начальник Департаменту патрульної поліції Київської області Євген Жуков та підполковник, екс-командир батальйону «Фенікс» у складі 79-ї окремої аеромобільної бригади Семен Колейник (позивний «Браво»).

Судове засідання тривало близько двох годин.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада генерал-майору ЗСУ, начальнику Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитру Марченку, двом його заступникам та двом начальникам відділу було оголошено підозри у постачанні до війська неякісних бронежилетів.

У ДБР стверджують, що ці посадовці здійснили закупівлю 20 тисяч неякісних бронежилетів на суму 176 млн грн.

11 листопада Печерський суд обрав генерал-майору Марченку запобіжний захід — тримання під вартою з правом застави у 76 млн грн.

13 листопада суд обрав запобіжні заходи ще для трьох підозрюваних. Зокрема, для першого заступника начальника Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Сергія Почтаренка - два місяці перебування під вартою на гауптвахті з можливістю застави у понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року.

15 листопада Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід останньому фігуранту "справи бронежилетів" Михайлу Каморянському - тримання під вартою на два місяці з можливістю застави у розмірі 76 млн 840 тис. грн.