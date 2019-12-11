Українцям перерахують комуналку за неякісні послуги — уряд готує правила

Кабінет міністрів України розробить порядок оплати всіх видів житлово-комунальних послуг в разі їх неякісного надання.

Про це заявила міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак під час брифінгу за підсумками засідання уряду 11 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це (затвердження типових договорів про водопостачання - ред) дає Кабінету міністрів можливість перейти до наступного важливого кроку — це підготувати правила перерахунку всіх видів послуг для споживачів: і водо- та теплопостачання і водовідведення і гарячого водопостачання у разі якщо послуги надаються неякісно або не в повному обсязі", - зазначила Бабак.

Вона додала, що попередній уряд не зміг цього зробити, адже не було затверджено повного переліку правил надання кожної окремої житлово-комунальної послуги і відповідних видів договорів.

Бабак зазначила, що сьогодні уряд вже затвердив якісні показники для гарячого водопостачання і це дозволяє розпочати процес розробки загальних правил оплати всіх послуг.

За її словами, затвердження правил перерахунку вартості неякісних послуг є частиною реалізації закону України "Про житлово-комунальні послуги".

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України сьогодні 11 грудня на своєму засіданні затвердив правила надання послуги з постачання гарячої води і визначив порядок оплати та типові договори про її надання.