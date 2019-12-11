СБУ розслідує справу про втрату секретних документів

На Чернігівщині СБУ розслідує кримінальне провадження щодо втрати документів, які містять державну таємницю.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив співробітник пресцентру управління СБУ в Чернігівській області Ярослав Молочко.

"В управлінні СБУ розслідується кримінальне провадження, відкрите за ст. 329 Кримінального кодексу України (втрата документів, що містять державну таємницю). Однак чи дійсно ці документи є секретними, стане відомо лише після експертизи", - сказав він.

За інформацією місцевих ЗМІ, яку СБУ поки що не може розголошувати офіційно, мова - про мішки з документами, що потрапили на один із чернігівських пунктів прийому макулатури. З’ясувалося, що на утилізацію здали секретні матеріали Чернігівського районного відділу поліції, які стосуються уже закритих кримінальних проваджень.

Слідчі дії тривають, підозра ще нікому не оголошена.