На приймальні відділення в опорних лікарнях виділять мільярд у 2020 році

У наступному році уряд виділить мільярд гривень на побудову в опорних лікарнях сучасних приймальних відділень.

Про це під час засідання лауреатів Відзнаки «Орден Святого Пантелеймона» розповіла міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Крім закупівлі машин, побудови доріг, у нас немає куди везти (пацієнтів — ред.) і нам потрібні хороші сучасні приймальні відділення, де, як мінімум, є обладнання і витратні матеріали. На наступний рік по спецфонду, який буде сформований, мільярд має піти на побудову в опорних лікарнях приймальних відділень максимально сучасних, максимально обладнаних. Ми повинні в Україні мати 100 опорних лікарень як мінімум за 3 роки. Тільки з державного бюджету мали б це закрити. Якщо Світовий банк приєднається, то ми швидше до цього прийдемо”, - заявила Скалецька, додавши що згадана міжнародна структура вже заявила про готовність підтримати МОЗ в цьому питанні.

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Міністр також висловила сподівання, що місцева влада так само фінансово долучиться до створення сучасних приймальних відділень.