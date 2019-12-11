Наступний рік оголосять роком медсестринства

В Україні 2020 рік буде оголошений роком медсестринства.

Про це під час засідання лауреатів Відзнаки «Орден Святого Пантелеймона» заявила міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наступний рік буде оголошений роком медсестринства. Оскільки ця тема понад 20 років не розвивалась і не мала стратегічного бачення - що ми хочемо, як ми хочемо це розвивати, що нам потрібно, щоб підтримати. Я сподіваюсь, що наступний рік буде не просто оголошений, а й будуть ухвалені рішення, які допоможуть, можливо, розвивати лікарні медсестринського догляду, можливо, мати розуміння як ми хочемо вести підготовку медсестер”, - заявила міністр.

Скалецька нагадала, що на наступний рік Державним бюджетом України на охорону здоров'я виділено 113 млрд грн, що на 20 млрд грн перевищує бюджет попереднього року. “72 млрд грн йдуть відразу безпосередньо на надання медичної допомоги, плюс є окремо фінансування заходів державних, окремо є закупівля, наприклад, ангіографів чи то машин “швидкої”, тобто насправді є комплементарність. Плюс 30% від субвенції, котра приходить в область, доплачує місцева влада чи то доплатами по закладах, чи різними програмами”, - повідомила Скалецька, додавши, що коштів завжди не вистачає, але головна задача МОЗ на 2020 рік - показати, що навіть при цих коштах, за умови пріоритетного фінансування інфарктів, інсультів, пологів і неонатальної допомоги, галузь зможе показати більшу ефективність в зменшенні інвалідизації та збереженні життя людей.

Відповідаючи на питання щодо збільшення фінансування галузі до рівня 5% від ВВП, міністр зазначила: “Чи дійдемо ми наступного року до 5% ВВП, як прописано в законі? Не впевнена, скоріше ні, але зростання, динаміка вона буде. Наступний рік є багато в чому складним по наших зовнішніх боргах, але ті розрахунки, про які ми можемо сьогодні говорити, дають нам можливість рятувати більше життів навіть при цій сумі”.

Вона також висловила переконання, що страхові компанії у наступному році будуть більш інтенсивно працювати на ринку медичних послуг.

Скалецька повідомила, що спільно з міністром фінансів України Оксаною Маркаровою дійшли згоди, що рівень фінансування охорони здоров'я в Держбюджеті буде поступово збільшуватись, і після витрат на армію медична сфера посяде друге місце серед урядових пріоритетів.

Також Скалецька повідомила, що у 2020 році міністерство визначиться з моделлю медичного страхування. “Наступного року буде відповідь на запитання про модель медичного страхування, котра може бути доповненням до програми медичних гарантій, що з наступного року стартує. Це теж додаткові кошти в лікарню, в охорону здоров'я”, - повідомила міністр.