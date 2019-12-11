Українські школярі здобули три бронзові медалі на Міжнародній олімпіаді

Учасники української команди вибороли три бронзові медалі на Міжнародній молодіжній науковій олімпіаді (IJSO, International Junior Science Olympiad).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Учасники української команди завоювали три бронзові медалі на Міжнародній молодіжній науковій олімпіаді (IJSO, International Junior Science Olympiad). Змагання проходить 3-12 грудня 2019 року в м. Доха, Катар. .. Бронзові медалі олімпіади вибороли: Яна Головацька, Дмитро Антонович, Олександр Стасовський", - йдеться у повідомленні.

Цього року в IJSO взяли участь представники 70-ти країн. 2018-го Україна делегувала на олімпіаду спостерігачів, а цьогоріч у змаганні вперше взяла участь українська команда з 6-ти юних науковців.

Міжнародна молодіжна наукова олімпіада (IJSO) – щорічне змагання для школярів до 16-ти років з природничих наук (біології, хімії та фізики), яка передбачає індивідуальну та командну участь.

Фото: mon.gov.ua