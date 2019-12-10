Мовний омбудсмен запрошує до співпраці усіх небайдужих

Уповноважений із захисту державної мови Тетяна Монахова запрошує громадськість долучитися до роботи інституції мовного омбудсмена.

Про це вона сказала на пресконференції у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу

"При секретаріаті уповноваженого із захисту державної мови ми плануємо створити громадську колегію, куди запрошуємо всіх активістів із захисту державної мови, письменників, лідерів думок, усіх небайдужих до стану і перспектив української мови”, - сказала Монахова.

За її словами, таке співробітництво буде відбуватися у форматі регулярних зустрічей, на яких обговорюватимуться ті чи інші актуальні теми. ”Суспільство вноситиме пропозиції, моніторитиме виконання закону, радитиме щось, тому що без співпраці з суспільством у громадській роботі робити немає чого”, – наголосила Монахова.