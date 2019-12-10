Мовний омбудсмен запрошує до співпраці усіх небайдужих

Мовний омбудсмен запрошує до співпраці усіх небайдужих

Укрінформ
Уповноважений із захисту державної мови Тетяна Монахова запрошує громадськість долучитися до роботи інституції мовного омбудсмена.

Про це вона сказала на пресконференції у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу

"При секретаріаті уповноваженого із захисту державної мови ми плануємо створити громадську колегію, куди запрошуємо всіх активістів із захисту державної мови, письменників, лідерів думок, усіх небайдужих до стану і перспектив української мови”, - сказала Монахова.

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За її словами, таке співробітництво буде відбуватися у форматі регулярних зустрічей, на яких обговорюватимуться ті чи інші актуальні теми. ”Суспільство вноситиме пропозиції, моніторитиме виконання закону, радитиме щось, тому що без співпраці з суспільством у громадській роботі робити немає чого”, – наголосила Монахова.

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