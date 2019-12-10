Ніхто не закриватиме ЗМІ, які виходять не українською - мовний омбудсмен
Про це уповноважений із захисту державної мови Тетяна Монахова сказала на прес-конференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“У законі прописано, що є три роки на те, щоби ЗМІ - друкована преса, онлайн видання України - зробили українськомовну версію своїх сайтів або своїх газет. Тобто, ніхто не буде закривати чи забороняти видавати пресу іншими мовами”, - сказала Монахова.
За її словами, ситуація у сфері обслуговування через певний час має бути такою: якщо громадянин України просить у певних закладах спілкуватися з ним українською мовою, то це треба робити. Якщо ж клієнт сам ініціює використання іншої мови, то й відповідати йому тією ж мовою можна.
В особистому спілкуванні кожен має право спілкуватися будь-якою мовою, додала Монахова.