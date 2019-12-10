Ніхто не закриватиме ЗМІ, які виходять не українською - мовний омбудсмен

У законі «Про забезпечення функціонування української мови як державної» чітко прописано, що ЗМІ протягом трьох років мають створити версію українською, але про закриття таких видань не йдеться.

Про це уповноважений із захисту державної мови Тетяна Монахова сказала на прес-конференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У законі прописано, що є три роки на те, щоби ЗМІ - друкована преса, онлайн видання України - зробили українськомовну версію своїх сайтів або своїх газет. Тобто, ніхто не буде закривати чи забороняти видавати пресу іншими мовами”, - сказала Монахова.

За її словами, ситуація у сфері обслуговування через певний час має бути такою: якщо громадянин України просить у певних закладах спілкуватися з ним українською мовою, то це треба робити. Якщо ж клієнт сам ініціює використання іншої мови, то й відповідати йому тією ж мовою можна.

В особистому спілкуванні кожен має право спілкуватися будь-якою мовою, додала Монахова.