Командувач ВМС розповів, де служитимуть повернуті з полону моряки

Українські моряки, які були визволені з російського полону на початку вересня, пройшли курс реабілітації, повернулися до виконання службових обов’язків, дехто з них має намір навчатися у військових вишах, перейти на інші посади.

Про це командувач ВМС України Ігор Воронченко розповів у коментарі Укрінформу.

«Вони пройшли курс реабілітації. По здоров’ю вже всі «в нормі», приступили до виконання своїх обов’язків. Дехто з моряків, які повернулися з полону, мають намір продовжувати навчання у вищих військових навчальних закладах, дехто захотів підвищити свій фаховий рівень і перейти на інші класи кораблів. Дехто лишився у своїх екіпажах. Вони в нашій сім’ї, вони загартовані, налаштовані на нові звершення та перемоги», - сказав адмірал Воронченко.

Командувач ВМС України подякував усім, хто докладав зусиль для повернення українських моряків.

«Дякую всім, хто боровся за якомога швидше визволення моїх підлеглих. 7 вересня зусиллями Президента, всієї спільноти України вони були повернуті додому», - сказав адмірал Воронченко.

Як відомо, Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії. Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями за «незаконний перетин російського кордону». Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити. Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.