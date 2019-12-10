Зеленська нагадала вислів Маргарет Тетчер про жінок та чоловіків

Неможливо бути у світовому контексті та не приділяти гідної уваги і не робити конкретних кроків у темі гендерної рівності.

На цьому наголосила перша леді Олена Зеленська, відкриваючи третій Український жіночий конгрес у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це подія, яку я особисто вважаю великим кроком для України в її сучасній історії. Неможливо бути у світовому контексті і не приділяти гідної уваги і не робити конкретних кроків в темі гендерної рівності", - підкреслила Зеленська.

Дружина Президента нагадала відомий вислів Маргарет Тетчер: "Якщо треба добре сказати - треба покликати чоловіка. Якщо треба зробити - треба покликати жінку".

"І це зовсім не про протидію. Навпаки. Це про те, що тільки у взаємодії чоловіків та жінок можна досягти великих успіхів", - зазначила вона.

Перша леді додала, що все життя працює в чоловічому колективі, але жодного разу не відчувала утисків чи принижень за гендерною ознакою.

"Водночас я знаю, що багато жінок в Україні досі відчувають утиснення та проблеми в суспільному, навіть побутовому і в робочому житті. Тому особливо важливо, що протягом останніх років в Україні відбулася ціла низка позитивних змін, що призвели до покращення, на мій погляд, стану жінок в українському суспільстві", - зауважила вона.

За словами Зеленської, серед таких змін - визнання важливості та пріоритету гендерної політики на урядовому рівні, скасування заборони для жінок обіймати низку професій, зокрема у сфері безпеки та оборони, ухвалення національного законодавства щодо протидії домашньому насильству.

"І тому я хочу висловити повагу та вдячність представникам тих організацій в Україні, які є експертами в сфері гендерної політики, які захищають принципи рівності та роблять усе можливе, аби ці принципи доносити суспільству та аргументувати свою позицію владі", - сказала вона.