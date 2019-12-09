В Україні складуть “стоп-лист” продуктів для закладів освіти - Зеленський підписав указ

В Україні складуть “стоп-лист” продуктів для закладів освіти - Зеленський підписав указ

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей.

Документ за номером 894/2019 оприлюднено на сайті глави держави.

З метою забезпечення додержання конституційних гарантій з охорони дитинства, реалізації права дітей на безпечне для життя і здоров’я середовище, збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління Президент доручив Кабміну забезпечити у двомісячний строк розроблення із залученням експертів та внести на розгляд Президентові України проєкт національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі, спрямованої, зокрема, на:

  • удосконалення підходів щодо формування у дітей та підлітків ключових компетентностей для життя, орієнтованих на сучасні знання та практики з питань безпеки життєдіяльності;

  • формування позитивного ставлення підростаючого покоління до фізичної культури і спорту як складової збереження і зміцнення їх здоров’я, запровадження сучасної методології організації уроків фізичного виховання, підвищення рухової активності учнів та вихованців під час освітнього процесу;

  • створення у закладах освіти безпечного середовища, організації здорового, раціонального та безпечного харчування учнів та вихованців, поширення знань і навичок здорового харчування;

  • проведення ефективних інформаційних кампаній, спрямованих на протидію поширенню серед дітей та підлітків звичок, небезпечних для фізичного або психічного здоров’я дитини;

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Також Зеленський доручив вжити в установленому порядку дієвих заходів щодо:

  • посилення контролю за організацією харчування у закладах освіти, зокрема забезпеченням учнів та вихованців достатньою кількістю якісних харчових продуктів та чистої питної води, додержанням вимог санітарно-гігієнічних правил і норм;

  • недопущення реалізації в приміщеннях та на території закладів освіти небезпечних харчових продуктів;

  • визначення переліку харчових продуктів, не рекомендованих для реалізації у закладах освіти.

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