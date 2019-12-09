США відмовляють у візі кожному другому українцю

Рівень відмов США у видачі віз для тимчасових поїздок (Віза типу B-1/B-2) складає 45,06%.

Про це йдеться у звіті Державного департаменту США.

Згідно з даними американського відомства, рівень відмов для українців становить 45,06%.

Такий рівень є високим у порівнянні з відмовами для громадян країн-судсидів України. Так, для поляків цей рівень відмов становить – 2,76%, білорусів – 21,93%, словаків – 11,99%, румунів – 9,11%, а для громадян РФ – 15,19%.

Як відомо, B-1/B-2 є американською візою, що видається в одному з дипломатичних представництв США іноземним громадянам, які вирушають до США на тимчасове перебування у справах бізнесу (B1), відпочинку чи лікування (B2).

Сама віза не гарантує в'їзду до країни, а дозволяє її власнику прибути до пункту перетину кордону США і звернутися за дозволом на в'їзд. Інспектор імміграційної служби у пункті перетину кордону визначає, чи може власник візи в'їхати до Сполучених Штатів та термін перебування іноземного громадянина у країні.