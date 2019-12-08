Віче на Майдані Незалежності завершилося

"Дякуємо всім, хто зібрався сьогодні з вірою у перемогу, з вірою, що не буде ніяких домовленостей", - зазначив ведучий зі сцени.

У Києві відбулося віче "Червоні лінії" / Фото: Данііл Шамкін, Володимир Тарасов та Анатолій Сірик, Укрінформ

Люди поступово розходяться.

На вічі виступили експрезидент Петро Порошенко, народні депутати Андрій Парубій і Володимир В'ятрович, лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, колишні політв'язні Володимир Балух і Ахтем Чийгоз, численні політики та громадські діячі. Участь в акції взяли представники партій "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос", ВО "Свобода", ГО "Справа громад", "Руху опору капітуляції".

Як повідомляв Укрінформ, віче на майдані Незалежності було ініційовано з метою нагадати владі про “червоні лінії" напередодні зустрічі “Нормандської четвірки”. Планується, що у ніч проти 9 грудня акція продовжиться “Вартою на Банковій”на площі біля Офісу Президента і триватиме всю ніч.

Зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" запланована на 9 грудня у Парижі.