Порошенко публічно звернувся до Макрона напередодні "нормандської зустрічі"

Експрезидент і чинний народний депутат Петро Порошенко публічно звернувся до президента Франції Емманюеля Макрона і закликав "не йти на будь-які поступки Путіну".

Про це Порошенко заявив зі сцени у Києві на акції "Червоні лінії для Зеленського", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це повідомлення Емманюелю Макрону, президенту Французької Республіки: друзі, не можна іти на будь-які поступки Путіну - аж допоки не буде звільненим останній клаптик української землі. І я думаю, що це повідомлення також буде добре почуте у Франції", - зазначив політик.

Петро Порошенко прибув на акцію "Червоні лінії" у Києві / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Порошенко наголосив, що віче у Києві на Майдані Незалежності проходить "не в останню чергу для того, щоб голос звідси був почутий українським Президентом".

"Ми точно маємо продовжувати доводити світу - відповідальність за війну лежить на Кремлі і особисто на Путіні", - додав Порошенко.

Він також підкреслив, що акція націлена "проти країни-агресора та Путіна".

За словами Порошенка, більше 20 тисяч українців вийшли сьогодні на Майдан Незалежності у Києві.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 8 грудня, на Майдані Незалежності у Києві проходить віче, аби нагадати владі про “червоні лінії” напередодні зустрічі лідерів країни “нормандської четвірки”.

Планується, що у ніч на 9 грудня акція продовжиться “Вартою на Банковій” - біля Офісу Президента і триватиме всю ніч.

Учасники акції планують встановити наметове містечко. А вночі дляучасників акції у великому наметі триватимуть виступи бардів та корисні лекції, перегляд фільмів тощо.

За задумом організаторів, після новин з Франції 9 грудня вони будуть "діяти відповідно до рішень саміту".

8 грудня Парижі напередодні саміту у «нормандському форматі» активісти провели акцію «Підтримай Україну! Зупини російську агресію!». Організаторами акції виступили Світовий конгрес українців (СКУ) та українська громада Франції.

Раніше політичні партії "Європейська солідарність", "Голос" і ВО "Батьківщина" зробили спільну заяву щодо недопущення порушення національних інтересів України під час переговорів в нормандському форматі.

Як повідомлялося, зустріч лідерів країн-учасниць нормандського формату запланована на 9 грудня у Парижі. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що на зустрічі лідерів країн нормандського формату "зради" не буде, та закликав українців довіряти йому.