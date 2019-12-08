Чийгоз на віче: Ніяких парканів, ніяких заморожень територій
Про це заявив колишній політв'язень, народний депутат Ахтем Чийгоз під час віча на майдані Незалежності у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні ми хочемо докричатись до кожного у світі, що ми ніколи не пробачимо те зло, ті злочини, які вчинив Путін проти нашої держави. І розмовляти з ним треба з позиції сили. Не просити перемовин, а говорити, що кожен з нас буде битись, доки за ці злочини Путін не опиниться на лаві підсудних", - наголосив Чийгоз.
Він підкреслив, що "Крим вірить нам, Крим чекає на нас та знає, що ми його визволимо".
"Ніяких парканів на нашій території, ніяких заморожень наших територій ми не дозволимо - як не дозволили цього всі п'ять років боротьби", - зазначив Чийгоз.
У свою чергу народний депутат від партії "Голос" Інна Совсун заявила, що "нам потрібні не абстрактні перемовини, нам потрібна перемога".
"Ми тут, тому що нас не влаштовує мир за будь-яку ціну, нас не влаштовує мир ціною капітуляції", - сказала Совсун.
Як повідомляв Укрінформ, 8 грудня на майдані Незалежності у Києві проходить віче, учасники якого хочуть нагадати про “червоні лінії” напередодні зустрічі “Нормандської четвірки”.