Чийгоз на віче: Ніяких парканів, ніяких заморожень територій

Розмовляти з президентом РФ Володимиром Путіним можливо лише з позиції сили.

Про це заявив колишній політв'язень, народний депутат Ахтем Чийгоз під час віча на майдані Незалежності у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми хочемо докричатись до кожного у світі, що ми ніколи не пробачимо те зло, ті злочини, які вчинив Путін проти нашої держави. І розмовляти з ним треба з позиції сили. Не просити перемовин, а говорити, що кожен з нас буде битись, доки за ці злочини Путін не опиниться на лаві підсудних", - наголосив Чийгоз.

Він підкреслив, що "Крим вірить нам, Крим чекає на нас та знає, що ми його визволимо".

"Ніяких парканів на нашій території, ніяких заморожень наших територій ми не дозволимо - як не дозволили цього всі п'ять років боротьби", - зазначив Чийгоз.

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У свою чергу народний депутат від партії "Голос" Інна Совсун заявила, що "нам потрібні не абстрактні перемовини, нам потрібна перемога".

"Ми тут, тому що нас не влаштовує мир за будь-яку ціну, нас не влаштовує мир ціною капітуляції", - сказала Совсун.

Як повідомляв Укрінформ, 8 грудня на майдані Незалежності у Києві проходить віче, учасники якого хочуть нагадати про “червоні лінії” напередодні зустрічі “Нормандської четвірки”.