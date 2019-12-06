#ВибачтеЗаНього: казахстанці запустили флешмоб на підтримку України
Учасники флешмобу висловлюють незгоду з позицією свого президента і заявляють про підтримку територіальної цілісності України.
"Я - громадянка Казахстану, і мені соромно за слова Токаєва. Я висловлюю солідарність Україні і визнаю анексію Криму", - йдеться у дописі в акаунті користувача tamenraikhan в Instagram.
Присоединяюсь к челленджу #вибачтезанього Я - гражданка Казахстана, и мне стыдно за слова Токаева. Я выражаю солидарность Украине и признаю аннексию Крыма. @zelenskiy_official @1plus1_ua @askhatakhmediyarov @aydossadykov @navalny @zeteam2019 @dw_deutschewelle #ukraine #україна #украина
Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в інтерв'ю Жанні Немцовій для Deutsche Welle 4 грудня заявив, що не вважає Крим анексованим Російською Федерацією, і додав, що вірить у порядність керівництва РФ.
Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість послу Республіки Казахстан в Україні Самату Ордабаєву у зв’язку з оприлюдненою у ЗМІ позицією Казахстану.