ВибачтеЗаНього: казахстанці запустили флешмоб на підтримку України

Громадяни Казахстану запустили у соцмережах флешмоб #ВибачтеЗаНього. вибачаються перед громадянами України за слова президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва щодо анексії Криму.

Учасники флешмобу висловлюють незгоду з позицією свого президента і заявляють про підтримку територіальної цілісності України.

"Я - громадянка Казахстану, і мені соромно за слова Токаєва. Я висловлюю солідарність Україні і визнаю анексію Криму", - йдеться у дописі в акаунті користувача tamenraikhan в Instagram.

Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в інтерв'ю Жанні Немцовій для Deutsche Welle 4 грудня заявив, що не вважає Крим анексованим Російською Федерацією, і додав, що вірить у порядність керівництва РФ.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість послу Республіки Казахстан в Україні Самату Ордабаєву у зв’язку з оприлюдненою у ЗМІ позицією Казахстану.