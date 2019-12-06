Інститут нацпам’яті випустив календар “Українські жінки ХХ століття”

Інститут нацпам’яті випустив календар “Українські жінки ХХ століття”

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Укрінформ
Український інститут національної пам’яті випустив настінний календар “Українські жінки ХХ століття”, присвячений видатним, але маловідомим українкам, чиї ювілеї відзначатимуться у 2020 році.

Про це повідомляється на сайті УІНП.

Як зазначає ініціаторка проєкту головний спеціаліст Управління популяризаційно-просвітницької роботи УІНП Наталія Слобожаніна, представлені постаті маловідомих жінок, які працювали в різних напрямках суспільного та державного життя. Кожна з них у різний спосіб вплинула на становлення та розвиток української держави, її культуру, освіту й науку наприкінці ХІХ – ХХ ст. ст.

“Вони були носіями українства, своїми діями відстоювали українську національну ідею та прагнули створення української держави, або зробили внесок у розвиток української науки, культури, освіти чи мали інші визначні досягнення. Настінний календар має стати одним із візуальних елементів у подоланні “невидимості” жінок та їхнього внеску в історичний процес”, – підкреслює вона.

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Зокрема, йдеться про одну із засновниць Української Гельсінської групи; першу жінку в Австро-Угорщині, яка отримала диплом лікаря; зв’язкову ОУН, що понад дев’ять років пробула в підпіллі; заступницю командира авіаполку спеціального призначення; засновницю жіночих відділів “Карпатської Січ”; вчену-дослідницю геофізики та астрономії, на честь якої названий один із кратерів Венери та ін.

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