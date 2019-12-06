Інститут нацпам’яті зняв проникливий ролик до 100-річчя Першого зимового походу та Дня ЗСУ

6 грудня відзначається День Збройних Сил України.

І саме в цей день сто років тому розпочався Перший зимовий похід — один із найуспішніших рейдів Армії Української Народної Республіки під проводом Михайла Омеляновича-Павленка тилами Червоної та Добровольчої армій 1919-1920 років, який дозволив зберегти військо і став однією з найгероїчніших сторінок Української революції 1917-1921 років.

Цим двом датам присвячений новий проникливий ролик Українського інституту національної пам’яті. У ньому дід, нащадок командира 2-ї Волинської дивізії армії УНР генерала Олександра Загродського, передає онуку, який служить у 28-й окремій механізованій бригаді, що нині носить ім’я Лицарів Зимового Походу, сімейну реліквію - Орден Залізного Хреста, яким були відзначені усі учасники Першого зимового походу.