Реформа МКМС: Роль держагентств з питань мистецтв і мистецької освіти
Так заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк пояснила створення нових органів виконавчої влади, повідомляє пресслужба МКМС.
«В одному тілі державного органу не може зосереджуватись і створення політик, і реалізація цих політик, а часто ще й контроль над їх реалізацією. Ми хочемо мати таку модель, де б усі ці функції і повноваження були розділені. Так взаємодія буде ефективнішою», - сказала Подоляк.
За її словами, МКМС зменшується за своєю чисельністю і займається тільки виробленням політик. Всіма контактами з установами за сферами діяльності будуть займатися нові профільні інституції (агентства, служби та інспекції).
Так, додала заступник міністра, Агентство з питань мистецької освіти буде проводити конкурси, пропонувати методики, вирішувати питання, пов’язані з інфраструктурою, проводити атестації, рекомендувати зміни до наказів розпоряджень, які спрощуватимуть діяльність з одного боку, а з іншого будуть чіткі вимоги щодо оцінювання і вимірювання ефективності роботи. Вони безпосередньо контактуватимуть зі сферою, а міністерство вироблятиме політику.
“Новостворений орган буде взаємодіяти з центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, місцевими органами управління в галузі культури, освіти та залучатиме громадські організації та фахівців мистецької освіти, щоб розвивати заклади спеціалізованої мистецької освіти”, - додала чиновник.
Вона зазначила, що оновлена модель Міністерства культури, молоді та спорту України також передбачає передачу Держмистецтву адміністрування програм підтримки митців, аналіз реалізації державної політики у сфері мистецтв.
Жодного навантаження на бюджет немає, бо інституції не множаться, а лише перерозподіляються функції, запевнила Подоляк.