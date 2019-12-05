Реформа МКМС: Роль держагентств з питань мистецтв і мистецької освіти

Державне агентство з питань мистецтв та Державне агентство з питань мистецької освіти створюються для раціонального використання людського ресурсу і зведення до мінімуму корупційних ризиків.

Так заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк пояснила створення нових органів виконавчої влади, повідомляє пресслужба МКМС.

«В одному тілі державного органу не може зосереджуватись і створення політик, і реалізація цих політик, а часто ще й контроль над їх реалізацією. Ми хочемо мати таку модель, де б усі ці функції і повноваження були розділені. Так взаємодія буде ефективнішою», - сказала Подоляк.

За її словами, МКМС зменшується за своєю чисельністю і займається тільки виробленням політик. Всіма контактами з установами за сферами діяльності будуть займатися нові профільні інституції (агентства, служби та інспекції).

Так, додала заступник міністра, Агентство з питань мистецької освіти буде проводити конкурси, пропонувати методики, вирішувати питання, пов’язані з інфраструктурою, проводити атестації, рекомендувати зміни до наказів розпоряджень, які спрощуватимуть діяльність з одного боку, а з іншого будуть чіткі вимоги щодо оцінювання і вимірювання ефективності роботи. Вони безпосередньо контактуватимуть зі сферою, а міністерство вироблятиме політику.

“Новостворений орган буде взаємодіяти з центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, місцевими органами управління в галузі культури, освіти та залучатиме громадські організації та фахівців мистецької освіти, щоб розвивати заклади спеціалізованої мистецької освіти”, - додала чиновник.

Вона зазначила, що оновлена модель Міністерства культури, молоді та спорту України також передбачає передачу Держмистецтву адміністрування програм підтримки митців, аналіз реалізації державної політики у сфері мистецтв.

Жодного навантаження на бюджет немає, бо інституції не множаться, а лише перерозподіляються функції, запевнила Подоляк.