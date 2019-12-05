В Анкарі підписали угоду про співпрацю в сфері підготовки спеціалістів-ядерників

Державне підприємство «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» та Інститут ядерних досліджень Анкаринського університету уклали угоду про співробітництво у сфері навчання спеціалістів у галузі ядерної енергетики.

Документ було підписано 5 грудня в Анкаринському університеті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Такі угоди мають важливе значення не лише для нашого університету, а й для країни в цілому. Також хочемо задекларувати свою готовність до подальшого розвитку співпраці», - привітала підписання рамкової угоди про співробітництво проректор Анкаринського університету Сібель Сюзен.

З української сторони підпис під угодою поставив директор Державного підприємства «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» Ігор Шевченко.

Підписання угоди про підготовку спеціалістів-ядерників в Анкарі / Фото: Ольга Будник. Укрінформ

«Туреччина зараз вступає в клуб ядерних країн, активно будує атомні станції, розвиває атомну енергетику, обрала для себе шлях сучасних технологій. Відповідно, членство в цьому клубі – це зовсім інший, більш високий, рівень підготовки студентів. Для країн, які вже експлуатують атомні станції, важливо, щоб нові країни мали високий рівень підготовки спеціалістів та рівень технологій», - сказав Шевченко перед церемонією підписання.

Він нагадав, що країни, які мають набутий роками досвід, готові ним ділитися, аби ядерна енергетика використовувалася у безпечний спосіб.

«Минулого року 25 студентів магістратури та аспірантури, викладачі відвідували Україну. Ми відвідали Чорнобиль та Рівненську АЕС. Вдячні за підтримку наших ідей та ініціатив, маємо надію на продовження плідної співпраці», - звернувся до присутніх директор Інституту ядерних досліджень, професор Ніязі Меріч.

Турецька сторона також виступила з ініціативою взаємного обміну викладачами, реалізації спільних проєктів та виведення співпраці на вищий рівень.

Як відомо, на початку липня група фізиків-ядерників з турецьких вишів узяла участь у тижневому навчанні в рамках Другої Міжнародної літньої ядерної школи «Проєктування та експлуатаційна безпека реакторів типу ВВЕР. Загальні аспекти та конкретні питання» та відвідала Чорнобильську зону відчуження і Рівненську АЕС.

На початку жовтня цього року було підписано протокол, за яким група студентів Анкаринського університету з лютого наступного року розпочне навчання на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».