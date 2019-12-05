Прикордонникам цьогоріч 550 разів пропонували хабарі

З початку 2019 році співробітникам Державної прикордонної служби 550 разів пропонували хабарі на загальну суму понад 1,6 млн гривень.

Про це повідомив голова ДПСУ Сергій Дейнеко на пресконференції в Укрінформі на тему: “Стратегічні комунікації - складова ефективного реформування правоохоронної системи”.

“Велику увагу Держприкордонслужба приділяє питанню довіри до відомства. Завдання відомства - формування репутації ДПСУ як відомства з нульовою толерантністю до корупції. Так, лише у цьому році зафіксовано понад 550 випадків спроб надання неправомірної вигоди нашому персоналу. Наш персонал відмовлявся від цих хабарів на загальну суму понад 1,6 млн гривень”, - сказав Дейнеко.

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Він зауважив, що для відомства дуже важливо підвищення рівня довіри до прикордонників, і соцопитування свідчать, що в цьому році громадяни України стали більш довіряти прикордонникам. “Наша мета, щоб прикордонник у суспільстві асоціювався не з чергами на кордоні, не з хабарями, а з відданістю державі, патріотичним ставленням до її громадян”, - заявив Дейнеко.