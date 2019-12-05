На страховках “Гарант-Лайф” керівники компанії “нагріли руки” на 80 мільйонів

СБУ встановила ще двох учасників схеми з привласнення коштів київської страхової компанії "Гарант-Лайф" – ексголову правління та фактичного керівника компанії, які завдали збитків клієнтам на загальну суму понад 80 мільйонів гривень.

Про це повідомляє у четвер пресцентр СБУ.

"Служба безпеки України продовжує збирати докази щодо доведення до банкрутства столичної страхової компанії її топменеджментом. Унаслідок багатомільйонних махінацій керівництва понад 10 тисяч клієнтів установи залишилися без заощаджень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в СБУ, у межах раніше відкритого кримінального провадження правоохоронці продовжують документування протиправної схеми з привласнення коштів страхової компанії.

"Через оборудку товариство фактично доведене до банкрутства, а тисячі клієнтів залишились без заощаджень, внесених як платежі на страхування життя. Наразі співробітники СБУ встановили ще двох учасників протиправної схеми – колишнього голову правління та фактичного керівника компанії. Їхня незаконна діяльність завдала збитків вкладникам на загальну суму понад 80 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У СБУ також поінформували, що обом фігурантам справи повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів

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Раніше СБУ повідомляла про викриття вказаної оборудки та повідомлення про підозру двом іншим фігурантам провадження.

"Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання грошей громадян", - повідомили в СБУ та зазначили, що заходи проводилися спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.