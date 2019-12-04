Двох керівників Національної академії аграрних наук спіймали на хабарі

СБУ викрила на корупції двох керівників Національної академії аграрних наук.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

«$ 1 млн за посаду та $ 50 тис. «на дрібні витрати». СБУ затримала двох керівників середньої ланки Національної академії аграрних наук України. Зловмисники вимагали від комерсанта гроші за право постачати сільгосппродукцію на державні підприємства, що підпорядковані академії. Так, за поставки зернових ділки вимагали 50 тисяч доларів «відкату», - йдеться у повідомленні.

Крім того, посадовці зробили постачальнику ще одну «бізнес-пропозицію» - придбати за 1 мільйон доларів посаду керівника одного з підприємств академії.

Оперативники спецслужби спільно з Генпрокуратурою та ДБР затримали обох фігурантів справи під час отримання частин неправомірної вигоди.

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СБУ встановлює всі обставини корупційної діяльності посадовців.

Фото: СБУ