Чиновники зможуть надавати послуги через месенджери - уряд запускає “пілот”

В уряді планують надавати державні послуги онлайн, за допомогою комп'ютера або смартфона.

Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет написав на своїй сторінці у Facebook.

"Плануємо запустити можливість спілкуватися з держорганами через месенджери. Через ті самі месенджери, якими ви користуєтесь щодня у своєму смартфоні (також будуть вебверсії, якщо немає смартфона або просто зручніше з комп'ютера)", - написав він.

Міністр підкреслив, що таким чином це допоможе зберегти державні кошти, а крім того, чиновники зможуть обслуговувати громадян значно якісніше.

Дубілет наголосив, що завдяки месенджерам чиновники зможуть обслуговувати українців навіть з найвіддаленіших куточків країни.

"І найцікавіше. Ми запускаємо пілот, який дозволить держслужбовцям відповідати на запити громадян в месенджерах з віддалених робочих місць. Це дозволить організовувати робочі місця для держслужбовців не тільки в Києві, а й у регіонах. Причому ми хочемо зробити акцент на ті регіони, де найскладніше знайти роботу. Наприклад, це буде один із варіантів працевлаштування для тих держслужбовців, які потрапили під нашу масову оптимізацію", - наголосив він.

Міністр додав, що таку функцію вже випробовують у Міністерстві соціальної політики, а незабаром планується приєднати й в інших відомствах.

Як повідомляв Укрінформ, 31 жовтня Дубілет заявив про плани уряду скоротити штат районних державних адміністрацій (РДА) на 18 449 штатних одиниць.

Пізніше, 6 листопада, Дубілет повідомив, що уряд ухвалив рішення скоротити 1770 посад у Державній службі статистики.