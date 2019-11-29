Оплата послуг без паперових квитанцій: Дубілет планує запустити новий сервіс

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розраховує на те, що уряд протягом трьох місяців запустить сервіс, завдяки якому можна буде сплачувати та перевіряти квитанції про сплату за ті чи інші послуги.

Про це він повідомив у Facebook.

“З огляду на те, що сам сервіс відносно простий, а регулювання відбувається на рівні Кабміну, а не парламенту, я розраховую, що ми його запустимо протягом 1-3 місяців”, - зазначив Дубілет.

За його словами, такий сервіс дозволить позбавитись такого явища, коли чиновники вимагають від громадян квитанцію про оплату (часто ще й з мокрою печаткою). Поки що ситуація така, коли людина не може оплачували деякі послуги (паспорт, аліменти, мита ) просто з мобільного додатку або Інтернет-банку. Потрібно або платити в місцевих касах чи кіосках, або отримувати у банківському відділенні квитанцію, або, у кращому випадку, роздруковувати квитанцію на домашньому принтері, додав міністр.

“Сервіс буде дуже простий. Колись давно ми запускали сервіс pb.ua/check, на якому можна перевірити квитанцію Привату за її номером. Новий сервіс буде працювати за схожим чином, але для всіх банків. Ми створимо веб-сторінку (наприклад, check.gov.ua), до якої через просте і надійне API зможуть підключитись будь-які українські банки. Користувач заходить на сторінку, вводить номер квитанції — і бачить її на екрані. Якщо потрібно, можна скачати її з накладеним ЕЦП”, - наголосив Дубілет.

Таким чином, підкреслив урядовець, люди зможуть здійснити платіж з Приват24, monobank або іншого банку, отримати номер квитанції і відразу показати його чиновнику.

Звісно, додав міністр, мало буде створити цей сервіс. Після цього треба навчити чиновників ним користуватись. Для цього КМУ схвалить постанову, якою зобов'яже всі держоргани переглянути свої процедури та не вимагати паперові квитанції.