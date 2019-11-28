Дубілет пояснив, як на переписі населення хочуть зекономити до 3 мільярдів

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет вважає, що на переписі населення, запланованому на 2020 рік, можна зекономити 2-3 мільярди гривень, використавши сучасні технології.

Про це Дубілет поінформував на своїй сторінці у Facebook.

"Хочу поділитися, як ми заощадимо в наступному році 2-3 млрд грн на переписі населення. Перепис населення України — один з моїх топ-20 проектів. Його проведення було заплановано на кінець наступного року, і в бюджеті на нього було передбачено 3.4 млрд грн", - написав він.

Високопосадовець зазначив, що перепис - це важливий захід, ось тільки на сьогодні його проведення в існуючому досі форматі — недозволена розкіш для України. Тому після багатьох зустрічей і дзвінків з різними потенційними користувачами і з огляду на терміновість запитів було вирішено провести т.зв. електронний перепис.

"Разом з фахівцями з математики і соціології ми проводимо його за таким алгоритмом.

1. Збираємо анонімну інформацію у мобільних операторів про кількість користувачів та їх розташуванні.

2. Збираємо дані з реєстрів про дітей (РАЦСи) і пенсіонерів (Пенсійний Фонд). Адже ці групи мають менше проникнення мобільних.

3. Проводимо “калібруючі” соціологічні опитування. Уточнюємо, скільки сім-карт припадає в середньому на одного українця в різних групах.

4. Вставляємо ці дані в математичну модель. У підсумку ми отримуємо досить точну модель того, скільки людей мешкає в яких населених пунктах. Ці дані будуть, можливо, більш точними, ніж від традиційного перепису, оскільки далеко не всі українці відкривають двері тим, хто проводить опитування", - поділився планами міністр.

Таким чином, зазначив Дубілет, "в бюджет 2020 ми знизили бюджет на перепис з 3.4 млрд грн до 1.4 млрд. А якщо все піде, як заплановано, думаю, потім ми зможемо заощадити ще під 1 млрд. Заощаджені гроші пішли на медицину та інші важливі програми. Ми плануємо оприлюднити результати нашого дослідження вже цього року".

Міністр Кабінету міністрів подякував операторам Київстар (Alexander Komarov), Vodafone (Ольга Устінова), Lifecell (TC Ismet Yazici), а також Ігореві Вернеру (і всій команді Держстату), Олегові Чертову, Володимиру Саріогло і Kostya Patsera за активну участь у цьому проекті. А також Прем'єр-міністру України Олексієві Гончаруку.