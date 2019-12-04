Прийняття поправки і закону - це перемога

ТРИНАДЦЯТЬ ДНІВ #НемаєСлідства у #СправахМайдану 03.12.2019. 48,3 кг.

Друзі, дякую! Ви всі молодці! Це правда нереально, що ви зробили - привернути таку хвилю уваги до справ - як від влади так і взагалі - це неймовірно. І це сильно допомагає рухатись всім процесам.

Прийняття поправки і закону - це перемога, безперечно, але слідства все ще не має. Це лише перший маленький крок - виравлення помилки.

ЩО далі?

Завтра я підніму келих соку за нашу спільну перемогу і продовжуємо вимагати і контролювати:

‒ Підписання прийнятого законопроекту Президентом (від двох днів до двох тижнів - залежить від пріоритетності)

‒ Одночасно з підписанням Закону чекаємо Указ Президента про затвердження нової структури ДБР, зі створеним новим управління у справах Майдану, призначення в.о. директора ДБР.

‒ Затвердження штатного розкладу нового управління у справах Майдану. Його чисельність має бути саме 100 осіб, на які збільшили прийнятим законом штат ДБР. Збільшили саме для розслідування справ Майдану. (відповідальність в.о. директора ДБР) (подання змін до бюджетного фінансування)

‒ Переведення слідчих і прокурорів – ГПУ, ДБР – до 1.01.2020

‒ Оголошення конкурсу на інші вакантні посади в управлінні у справах Майдану в умовах якого зазначити перевагою для кандидатів - наявність досвіду в розслідуванні справ Майдану.

І слідкуємо за Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel в фб і телеграм підписуємось, читаємо, поширюємо, ходимо на суди.

❤️❤️❤️

Дуже дякую всім, хто долучився і зробив цю перемогу можливою. Зупиняємо голодування, але не припиняємо контролювати виконання владою плану дій по відновленню слідства у справах Майдану і не втрачаємо суспільної уваги над цими справами. Як тільки зникає увага суспільства - зникає пріоритет для влади, і починається колапс

Дуже хорошу ініціативу в цьому контексті запровадили Назарій Кравченко Ябчанка Олександр Микола Виговський, які започаткували проект #ІсторіїМайдану - цікаві розповіді учасників, розмови про його сутність і цінності. Будь ласка, дивіться їх, приходьте до них

Нагадую: здали кров :)

❤️ Eugene Stepanenko, Alex Ryuchin Andrii Havryk і ще одна хороша людина, разом 1800 мл.

Тут зупинятись не потрібно, ця акція безстрокова :) Приєднуйтесь

#bloody_support #blood_not_hunger #bloody_family

❤️❤️❤️

❤️Долучились до голодування і підтримували наші вимоги:

❤️Михайло Шекета (Мукачево);

❤️Микола Королович (Мукачево).

❤️ Любомира Кеплер - потерпіла по епізоду 30-го листопада

❤️ Андрій Соколенко - потерпілий по епізоду 30-го листопада

❤️ Микола Виговський

❤️ Максим Музика (Максим Музыка)

❤️ Марія Квятковська - дружина Володимира Мельничука, вбитого 20.02.2014 р.

❤️ Ябчанка Олександр

❤️ Marina Lilichenko

❤️ Serhii Nuzhnenko - фотокореспондент, потерпілий по епізоду 1-го грудня.

❤️ Константин Реуцкий - журналіст hromadske.ua, потерпілий від рук беркутівців, яким "за Майдан нічого не було"

❤️Гаценко Тетяна Сергіївна, Мелітополь

❤️ Олексій Цимбалюк

❤️ Наталя Лютікова (Natalya Lyutikova) долучилась замість Олексія Цимбалюка

❤️ Віталій Полянський - голодував 12 днів. Віталій - брат вбитого 20.02.2014 Леоніда Полянського. В Жмеринці.

❤️ Леране Хайбуллаева - тримала одноденну голодовку

Дуже Вам дякую, виходьте з голодування обережно, врахуйте поради Уляни Супрун.

Дуже дякую всім, хто підтримав акціями в різних містах - масовими чи одиночними - Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Почаїв, Одеса, Полтава, Харків, Мукачево чи флешмобами, всім, хто писав слова підтримки, я чесно не в силах кожному відповісти окремо.

Євгенія Сєрая (Ievgeniia Sieraia) Ira Didych Ірина Моряк Artem Krykun-Trush Віталій Устименко Bogdan Chumak Наталія Сербин (Nataliya Serbyn)

FAQ: почуваюсь добре, коли нормально висплюсь і тепло. їсти не хочеться, їжа не сниться, на ногах тримаюсь, галюцінацій не має.

Смішне:

- 50 відтінків смаку води

- Женя, якщо ти не почнеш їсти, депутати розголосують поправку назад (с) Арістарх

- Байка від Абдурешит Джеппаров про одного кримського татарина, який голодував на площі, потім втомився, і зловив свого знайомого, який проходив повз - мовляв в мене естафетна голодовка - я своє відголодував, давай тепер ти. А коли жертва запитала за кілька днів - а хто ж його змінить - каже - ну я ж тебе знайшов сам, і ти шукай :)

PS: І ще, зрозумійте ось що - Справи Майдану - це наша з вами відповідальність. Не лише Президента - одного чи іншого, депутатів чи прокурорів. Якщо ви своєю увагою і суспільним запитом не примушуєте владу надати цим справам приоритет - нічого не буде. Якщо привернення уваги - вашої чи влади, потрібні саме такі засоби - ну значить вони будуть такими. В мене сил і здоров'я вистачить.

Але я сподіваюсь, що ми зможемо це робити менш ексцентрично і більш конструктивно.

Мені ця вся історія нагадала одразу Чорне Дзеркало і діалог альтер его на початку Fight Club... сподіваюсь я помиляюсь... і увага до проблеми розслідувань не зникне з припиненням голодування.

PSS: Чекаємо вас в судових засіданнях у #СправиМайдану

Євгенія Закревська

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