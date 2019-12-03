Вирок антимайданівцю "Топазу" залишили без змін

Верховний Суд залишив без змін судові рішення щодо учасника масових заворушень у Харкові, який закликав до введення російських військ в Україну.

Про це повідомляє портал "Судова влада України".

"3 грудня 2019 року колегія суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду залишила без задоволення касаційні скарги захисників Ігната Кромського на вирок Київського районного суду м. Харкова від 30 січня 2018 року та ухвалу Апеляційного суду Харківської області від 12 липня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до цих судових рішень Кромський (відомий як "Топаз") був визнаний винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі в масових заворушеннях, а також незаконному заволодінні транспортним засобом, та засуджений до позбавлення волі на 8 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв Укрінформ, 27 вересня 2018 року Жовтневий райсуд Харкова врахував аргументи захисту "Топаза" і прийняв рішення про його негайне звільнення за "законом Савченко".

Ігнат Кромський у лютому 2014 року був охоронцем Антимайдану в Маріїнському парку в Києві з позивним "Топаз". У мережі розміщено його звернення до Путіна з проханням ввести війська в Україну "для захисту громадян".

28 березня 2014 року "Топаз" був затриманий у рамках кримінальної справи за фактом штурму Харківської ОДА. Наступного дня суд посадив "Топаза" під домашній арешт, але він втік, зрізавши браслет. У квітні співробітники СБУ затримали його у Донецьку. У вересні суд обрав йому особисте зобов'язання як запобіжний захід.

У листопаді "Топаз" не з'явився за викликом до суду. У грудні він був затриманий при спробі втечі до РФ і взятий під варту.