Колишньому колезі Труби повідомили про підозру за вимагання хабара

Колишньому посадовцю Генеральної прокуратури України, якого викрили на отриманні $75 тис. хабара, повідомили про підозру.

Про це повідомляє НАБУ.

"3 грудня 2019 року детективи Національного бюро за погодженням прокурорів САП повідомили ексначальнику Головного слідчого управління ГПУ та підприємцю у сфері будівництва, викритим на отриманні 75 тис. дол. США неправомірної вигоди, про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що колишній посадовець ГПУ за посередництва підприємця у сфері будівництва вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовниць 150 тис. дол. США неправомірної вигоди нібито для подальшої передачі директору Державного бюро розслідувань. Очільник ДБР в обмін на гроші начебто мав закрити кримінальне провадження, що розслідує територіальне управління цього органу щодо дій згаданої компанії.

Осіб затримали після отримання ними першої частини хабаря у 75 тис. доларів з обумовлених 150 тис. доларів.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з листопада 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, 3 грудня детективи Національного антикорупційного бюро затримали колишнього начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури і підприємця, які хотіли дати хабар керівнику правоохоронного органу.

У своєму Telegram-каналі директор Державного бюро розслідувань Роман Труба написав, що дізнався з новин, нібито його колишній колега з "часів ГПУ за гроші обіцяв впливати на перебіг кримінальних проваджень у ДБР, і це кримінальне провадження розслідує НАБУ".

Як стало відомо Укрінформу з власних джерел, затримали колишнього керівника Головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербину.

Фото: НАБУ