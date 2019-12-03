Колишньому колезі Труби повідомили про підозру за вимагання хабара
Про це повідомляє НАБУ.
"3 грудня 2019 року детективи Національного бюро за погодженням прокурорів САП повідомили ексначальнику Головного слідчого управління ГПУ та підприємцю у сфері будівництва, викритим на отриманні 75 тис. дол. США неправомірної вигоди, про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що колишній посадовець ГПУ за посередництва підприємця у сфері будівництва вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовниць 150 тис. дол. США неправомірної вигоди нібито для подальшої передачі директору Державного бюро розслідувань. Очільник ДБР в обмін на гроші начебто мав закрити кримінальне провадження, що розслідує територіальне управління цього органу щодо дій згаданої компанії.
Осіб затримали після отримання ними першої частини хабаря у 75 тис. доларів з обумовлених 150 тис. доларів.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з листопада 2019 року.
Як повідомляв Укрінформ, 3 грудня детективи Національного антикорупційного бюро затримали колишнього начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури і підприємця, які хотіли дати хабар керівнику правоохоронного органу.
У своєму Telegram-каналі директор Державного бюро розслідувань Роман Труба написав, що дізнався з новин, нібито його колишній колега з "часів ГПУ за гроші обіцяв впливати на перебіг кримінальних проваджень у ДБР, і це кримінальне провадження розслідує НАБУ".
Як стало відомо Укрінформу з власних джерел, затримали колишнього керівника Головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербину.
Фото: НАБУ