КСУ наголошує, що його рішення не можна оскаржити

Рішення Конституційного суду не можуть бути оскаржені.

Відповідне рішення 2 грудня ухвалив Конституційний суд за поданням 49 народних депутатів щодо офіційного тлумачення ст. 151-2 Основного закону, інформує пресслужба суду.

“Рішення КСУ безвідносно до їх юридичної форми, ухвалені з питань його виключних конституційних повноважень, не можуть бути оскаржені”, - йдеться у повідомленні.

У рішенні КС зазначається, що обрання голови КС, надання згоди на затримання судді КС або утримування під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, звільнення з посади судді КС з підстав, передбачених частиною другою статті 1491, належать до повноважень КС як єдиного уповноваженого за Основним законом органу на прийняття таких рішень.

Ухвалюючи рішення, КС виходив з того, що в Основному законі передбачено здійснення КС його виключних конституційних повноважень з ухвалення актів щодо питань, пов’язаних зі здійсненням конституційного провадження, а також актів з питань, пов’язаних із забезпеченням належної організації діяльності КС та реалізацією конституційно-правових гарантій незалежності і недоторканності суддів КС.

Зміна визначених Конституцією повноважень КС може здійснюватися лише шляхом внесення змін до Основного закону, вважають у суді.

“Наведене вказує на беззаперечність рішень Конституційного суду України за наслідками конституційних проваджень, неможливість їх зміни чи скасування в частині або в цілому. Незгода з такими рішеннями не дозволяє жодному органу публічної влади ставити під сумнів їх зміст. Недодержання цих вимог є посяганням на передбачені частиною другою статті 147 Конституції, зокрема, такі засади діяльності КС, як незалежність та обов’язковість ухвалених ним рішень і висновків”, - йдеться у повідомленні.

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Водночас судді постановили, що КС може переглянути індивідуальні акти, ухвалені ним з підстав, передбачених частиною другою статті 1491 Конституції. Такий перегляд здійснюється з дотриманням вимог, встановлених частиною третьою статті 1491 Конституції України для ухвалення таких актів.

Суддею-доповідачем у справі була Ірина Завгородня.

Рішення КС є остаточним і не може бути оскаржено.