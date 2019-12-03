Звіробій знову викличуть до Держбюро розслідувань

Учасницю АТО й волонтерку Марусю Звіробій повторно викличуть на допит до Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на речницю ДБР Анжеліку Іванову.

За словами Іванової, попри те, що Звіробій 2 грудня викликали на допит, вона на ньому не була.

«Вона була у будівлі Держаного бюро розслідувань, але на допит до слідчого не прийшла… Вона була викликана для проведення слідчих дій», - зазначила речниця ДБР.

Іванова додала, що на допит підозрювану викличуть повторно, та коли саме - не уточнила.

Як повідомлялося, слідчі ДБР і спецпризначенці СБУ провели обшук у помешканні учасниці АТО і волонтерки Марусі Звіробій (Олена Біленька).

Вона разом з народним депутатом Софією Фединою є фігурантами справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента.

Йдеться про спільне відеозвернення Звіробій і Федини, яке вони записали 26 жовтня.